https://news.day.az/officialchronicle/1842227.html В Баку с участием Президента Ильхама Алиева проходит церемония открытия Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития на 2026 год - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в Баку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Баку с участием Президента Ильхама Алиева проходит церемония открытия Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития на 2026 год - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Баку проходит церемония открытия Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Сначала было сделано совместное фото.
Новость обновляется
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