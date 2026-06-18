В Баку с участием Президента Ильхама Алиева проходит церемония открытия Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития на 2026 год

В Баку проходит церемония открытия Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала было сделано совместное фото.

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