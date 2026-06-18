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В Баку с участием Президента Ильхама Алиева проходит церемония открытия Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития на 2026 год - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в Баку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется