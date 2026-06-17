Шторм обрушился на крупнейший город Вьетнама

В Хошимине, где проживают более 14 миллионов человек, наблюдается ухудшение погодных условий.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На город обрушились ливни, сопровождающиеся сильными порывами ветра.

По данным местных СМИ, непогода уже привела к локальным подтоплениям в ряде районов. Метеорологи предупреждают, что во время гроз возможны сильный дождь, шквалистый ветер и ухудшение видимости на дорогах.

Синоптики прогнозируют, что дожди в южных районах Вьетнама могут продолжиться.