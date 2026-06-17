https://news.day.az/world/1842062.html Шторм обрушился на крупнейший город Вьетнама - ВИДЕО В Хошимине, где проживают более 14 миллионов человек, наблюдается ухудшение погодных условий. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На город обрушились ливни, сопровождающиеся сильными порывами ветра. По данным местных СМИ, непогода уже привела к локальным подтоплениям в ряде районов.
Шторм обрушился на крупнейший город Вьетнама - ВИДЕО
В Хошимине, где проживают более 14 миллионов человек, наблюдается ухудшение погодных условий.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На город обрушились ливни, сопровождающиеся сильными порывами ветра.
По данным местных СМИ, непогода уже привела к локальным подтоплениям в ряде районов. Метеорологи предупреждают, что во время гроз возможны сильный дождь, шквалистый ветер и ухудшение видимости на дорогах.
Синоптики прогнозируют, что дожди в южных районах Вьетнама могут продолжиться.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре