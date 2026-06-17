Какой будет температура воды на пляжах завтра?

Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 18 июня на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер, который во второй половине дня сменится юго-восточным.

На северных пляжах - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе - температура воздуха составит 21-22 градуса тепла.

На южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихе - ожидается температура 23-24 градуса тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az