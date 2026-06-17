https://news.day.az/society/1842039.html Какой будет температура воды на пляжах завтра? - ПРОГНОЗ Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 18 июня на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер, который во второй половине дня сменится юго-восточным.
Какой будет температура воды на пляжах завтра? - ПРОГНОЗ
Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 18 июня на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер, который во второй половине дня сменится юго-восточным.
На северных пляжах - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе - температура воздуха составит 21-22 градуса тепла.
На южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихе - ожидается температура 23-24 градуса тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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