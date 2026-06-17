Microsoft подтвердила очередной сбой в Windows

Microsoft подтвердила сбой в Windows 10 и 11 из-за свежего обновления, который затрагивает работу сторонних приложений с интеграцией Office через технологию OLE (Object Linking and Embedding).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Neowin.

После установки последних обновлений некоторые программы могут потерять возможность запускать приложения Office или открывать документы Word, Excel, PowerPoint и других компонентов пакета непосредственно из своего интерфейса. В ряде случаев сбой происходит без каких-либо уведомлений или сообщений об ошибке, что затрудняет выявление причины неполадок.

Проблема связана с механизмом автоматизации OLE, который позволяет одному приложению взаимодействовать с другим. Эта технология широко используется в корпоративном ПО. Например, бухгалтерские системы могут автоматически создавать отчеты в Excel.

По данным Microsoft, сбой уже затронул ряд популярных продуктов, включая бухгалтерские и налоговые решения CCH Engagement и Workpaper Manager, стоматологические платформы Dentrix и Softdent, а также менеджер научной библиографии Zotero. В компании отмечают, что аналогичные проблемы могут возникать и в других приложениях, использующих тот же принцип интеграции с Office.

Исправление пока не выпущено, но Microsoft подчеркнула, что инженеры уже работают над решением, которое будет распространено в одном из будущих обновлений Windows. До выхода патча пользователям рекомендуется открывать приложения Office и необходимые документы напрямую.