Азербайджан и Таджикистан обсудили перспективы развития экономического сотрудничества

Обсуждены перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном.

Как передает Day.Az, обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в рамках Ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) встретился с министром экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмоном Абдурахмонзодой.

Согласно информации Министерства экономики, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном. Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере, продвижения совместных экономических инициатив и укрепления взаимовыгодного партнерства.

Было отмечено, что расширение сотрудничества в промышленности, энергетике, транспортно-логистической и других приоритетных сферах имеет важное значение для развития экономических отношений между двумя странами. Одновременно в центре внимания находились вопросы углубления связей между деловыми кругами и реализации совместных проектов.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.