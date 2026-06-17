Азербайджан и Корея укрепляют взаимодействие в различных сферах

Замминистра экономики Ровнаг Абдуллаев встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Корея по политическим вопросам Чон Ый Хе Сесилией.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея, а также вопросы, связанные с бизнес-средой и деятельностью корейских компаний, работающих в Азербайджане.

Было отмечено, что сформировавшаяся между странами атмосфера эффективного сотрудничества создает прочную основу для дальнейшего развития экономического партнерства. Азербайджан придает большое значение еще большему расширению торгово-экономических связей с Республикой Корея. Подчеркнуто, что масштабные энергетические и транспортно-логистические проекты, реализуемые Азербайджаном в регионе, а также планы в сфере экспорта альтернативной энергии создают новые возможности для сотрудничества и инвестиций для корейских компаний.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.