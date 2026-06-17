https://news.day.az/unusual/1842060.html Ученые допустили мощные вспышки на Солнце в ближайшее время Низкая вспышечная активность ожидается на Солнце 17-18 июня. При этом не исключены вспышки предпоследнего класса мощности - М, сообщили ТАСС в Институт прикладной геофизики, передает Day.Az. "Вспышечная солнечная активность [17 и 18 июня], в основном, низкая, возможны вспышки класса М", - говорится в сообщении.
Ученые допустили мощные вспышки на Солнце в ближайшее время
Низкая вспышечная активность ожидается на Солнце 17-18 июня. При этом не исключены вспышки предпоследнего класса мощности - М, сообщили ТАСС в Институт прикладной геофизики, передает Day.Az.
"Вспышечная солнечная активность [17 и 18 июня], в основном, низкая, возможны вспышки класса М", - говорится в сообщении.
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