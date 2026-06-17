Ученые допустили мощные вспышки на Солнце в ближайшее время

Низкая вспышечная активность ожидается на Солнце 17-18 июня. При этом не исключены вспышки предпоследнего класса мощности - М, сообщили ТАСС в Институт прикладной геофизики, передает Day.Az.

"Вспышечная солнечная активность [17 и 18 июня], в основном, низкая, возможны вспышки класса М", - говорится в сообщении.