Азербайджан представлен на международной площадке по развитию морской навигации

Представитель Государственного агентства морского и портового транспорта Азербайджана, директор Центра управления движением судов, капитан дальнего плавания Мазахир Нифтиев представил страну на 4-й сессии Совета Международной ассоциации морских средств навигации (IALA) в Париже.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечено, что на сессии обсуждались вопросы международной морской навигации, безопасности мореплавания, развития навигационного оборудования, внедрения цифровых технологий в соответствующей сфере, направления деятельности IALA, а также расширения сотрудничества между государствами-членами.

Выступая на мероприятии, представитель Агентства М. Нифтиев заявил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с IALA. Он подчеркнул, что наша страна поддерживает инициативы, направленные на укрепление безопасности мореплавания и охрану морской среды. Азербайджан обладает богатыми традициями и историей мореплавания. В настоящее время в стране последовательно реализуется ряд мер по развитию инфраструктуры морского транспорта в соответствии с международными стандартами.

На сессии было подчеркнуто, что расширение обмена опытом, укрепление технического сотрудничества и внедрение современных навигационных технологий имеют особое значение для обеспечения безопасного и устойчивого развития глобального морского транспорта.

В рамках международного мероприятия М. Нифтиев также провел ряд встреч. В ходе встреч с президентом IALA Маркосом Алмейдой и генеральным секретарем Фрэнсисом Захарией состоялся обмен мнениями по проектам, реализуемым в сфере управления движением судов, и перспективам будущего сотрудничества.