Кярки пустеет

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Google в сервисе Google Maps отображает село "Тигранашен" и часть территории Араратской области как принадлежащие Азербайджану. Этой "кошмарной" новостью поделилась с журналистами депутат от кочаряновской фракции "Армения" Кристине Варданян. Google считает территорию Араратской области Армении Азербайджаном. И это могло быть изменено только на основании данных, полученных от соответствующих государственных структур, панически заявила депутатша.

Интересно, что оппозиция вспомнила о переменах в Google Maps только в связи с выборами, хотя изменения произведены еще в ноябре прошлого года.

Поясним, что речь идет о нахчыванском селе Кярки, оккупированном в 1990 году и переименованном в "Тигранашен". В результате отчуждения территорий азербайджанское село оказалось в статусе анклава на территории Армянской ССР, с началом конфликта было захвачено и до сих пор остается под оккупацией.

Тема Кярки стала в последние несколько дней гвоздем программы в армянских СМИ. В поддерживающих оппозицию СМИ рвут на себе волосы, мол, первое, что сделает новый парламент, это "отдаст" Азербайджану село. Даже возвращение селу его исторического названия в Google Maps пытаются свалить на действующие власти. Хотя Пашинян, конечно же, не имеет к этому никакого отношения. Азербайджанская сторона проводит необходимую работу по возвращению в мировую сеть географических реалий, свободных от армянского мифотворчества. И эти реалии постепенно возвращаются. Помешать этому Армения никак не может.

Возращение анклавов Азербайджану - это лишь вопрос времени. Независимо от стратегической значимости Кярки для Армении, село будет возвращено истинным хозяевам. Да армяне и сами это понимают. В настоящее время в селе продолжается процесс сокращения незаконных поселенцев. В местной школе осталось только 4 ученика, а большинство детей, как пишут СМИ, ездят на специально организованном для них автобусе в армянское село. И это правильно - молодое поколение должно привыкать жить на своей земле. Кярки 36 лет занимался армянами незаконно, а теперь пора и честь знать.

В соцсетях тоже муссируют тему и ищут признаки возвращения Кярки Азербайджану. Горестно пишут, что еще недавно название "Тигранашен" было на указателе только на армянском, а теперь добавили и на английском. Все это, уверены некоторые, для того, чтобы армяне начали постепенно отвыкать от "исторического названия".

Вполне возможно, что руководство оккупированного села получило распоряжение начать щадящий перевод настроек. Чтобы не сразу, не чувствительно. Теперь большая часть школьников ездит на учебу в армянское село. Более того, сообщается, что правительственная программа по ремонту школ обошла Кярки стороной. Ну и правильно - Азербайджан все равно будет все тут переделывать. Стоит ли тратиться?

Самое забавное, это когда армянская оппозиция требует у Азербайджана доказательств принадлежности ему нахчыванского села. А еще запугивает армян, утверждая, что после Кярки придет очередь Севана (историческое название Гейча), Еревана (исторический Иреван) и так далее.

Можем заверить - очередь не придет, если Армения будет продолжать тот курс, которым идет в последнее время.