https://news.day.az/sport/1842058.html

Медина покинул "Карабах"

Футбольный клуб "Карабах" официально объявил о расставании с Кевином Мединой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz. Отметим, что 33-летний колумбийский защитник выступал за агдамский клуб с 2020 года.