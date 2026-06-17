https://news.day.az/sport/1842058.html Медина покинул "Карабах" Футбольный клуб "Карабах" официально объявил о расставании с Кевином Мединой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz. Отметим, что 33-летний колумбийский защитник выступал за агдамский клуб с 2020 года.
Медина покинул "Карабах"
Футбольный клуб "Карабах" официально объявил о расставании с Кевином Мединой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.
Отметим, что 33-летний колумбийский защитник выступал за агдамский клуб с 2020 года.
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