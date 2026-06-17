Медина покинул "Карабах"

Футбольный клуб "Карабах" официально объявил о расставании с Кевином Мединой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Отметим, что 33-летний колумбийский защитник выступал за агдамский клуб с 2020 года.