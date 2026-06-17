Участники заседания Координационного штаба ознакомились с Генеральным планом города Агдере

Как сообщалось ранее, 17 июня в городе Агдере под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после заседания участники ознакомились с Генеральным планом города Агдере. Они были проинформированы о перспективах развития города и намеченных проектах.