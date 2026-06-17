Президент Ильхам Алиев наградил Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера орденом "Достлуг"

Мухаммад Сулейман Аль-Джассер награжден орденом "Достлуг".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, Мухаммад Сулейман Аль-Джассер был награжден за вклад в развитие сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламским банком развития.