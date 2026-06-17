https://news.day.az/officialchronicle/1842044.html Президент Ильхам Алиев наградил Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера орденом "Достлуг" Мухаммад Сулейман Аль-Джассер награжден орденом "Достлуг". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. Согласно документу, Мухаммад Сулейман Аль-Джассер был награжден за вклад в развитие сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламским банком развития.
Президент Ильхам Алиев наградил Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера орденом "Достлуг"
Мухаммад Сулейман Аль-Джассер награжден орденом "Достлуг".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно документу, Мухаммад Сулейман Аль-Джассер был награжден за вклад в развитие сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламским банком развития.
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