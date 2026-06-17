В США рухнул самолет

В США частный самолет рухнул на шоссе в штате Техас.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Авария произошла вечером 16 июня на трассе Loop 20 в городе Ларедо. На борту самолета находились шесть человек. В результате крушения один человек погиб, остальные были доставлены в больницу.

По предварительным данным, незадолго до падения экипаж сообщил о технической неисправности, после чего связь с воздушным судном была потеряна. Самолет упал на шоссе, задел проезжавший автомобиль и загорелся.

По данным американских СМИ, речь идет о бизнес-джете Cessna Citation Latitude, связанном с компанией NetJets. Он следовал из Сан-Хосе-дель-Кабо в Остин и совершал экстренное отклонение в сторону Ларедо.

На месте работали экстренные службы. Несколько полицейских, участвовавших в спасении людей из горящего самолета, были госпитализированы из-за отравления дымом.

Причины крушения устанавливаются. Расследованием займутся профильные американские ведомства.