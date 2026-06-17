SOCAR и ICD подписали меморандум о сотрудничестве в Баку

17 июня в рамках ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), входящей в Группу Исламского банка развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на SOCAR, документ предусматривает совместное исследование возможностей финансирования проектов государственно-частного партнерства в Азербайджане и других странах-членах ICD.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, стороны определят и оценят возможности финансирования для проектных компаний, учрежденных SOCAR и ее партнерами по совместным предприятиям. В этом контексте ICD предложит финансовые решения в соответствии со спецификой проектов.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф сказал: "Меморандум о взаимопонимании открывает новые возможности для развития дальнейшего сотрудничества между сторонами по энергетическим проектам. Документ имеет значение с точки зрения совместной работы над проектами, которые могут быть реализованы в Азербайджане и других странах-членах ICD, рассмотрения подходящих финансовых механизмов и определения направлений".

Временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора ICD Халид Халафалла отметил, что новое партнерство с SOCAR является важным шагом в реализации стратегии ICD, направленной на привлечение частного капитала в страны-члены: "Объединяя опыт SOCAR в энергетической сфере с возможностями финансирования ICD в соответствии с принципами шариата, мы вносим вклад в развитие проектов государственно-частного партнерства, которые будут стимулировать экономический рост в Азербайджане и других странах. Это сотрудничество полностью соответствует приоритетам развития Группы Исламского банка развития".