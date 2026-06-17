https://news.day.az/sport/1842055.html "Карабах" узнал потенциального соперника в квалификации ЛЕ Определились потенциальные соперники азербайджанского "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сезона 2026/2027. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, агдамский клуб, если обыграет исландский "Вестри" в первом раунде, сыграет с победителем пары "ЦСКА (Болгария)" - "Дерри Сити" (Ирландия).
"Карабах" узнал потенциального соперника в квалификации ЛЕ
Определились потенциальные соперники азербайджанского "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сезона 2026/2027.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, агдамский клуб, если обыграет исландский "Вестри" в первом раунде, сыграет с победителем пары "ЦСКА (Болгария)" - "Дерри Сити" (Ирландия).
Отмечается, что матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 23 и 30 июля. Команда Гурбана Гурбанова первый матч на этой стадии проведет на своем поле.
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