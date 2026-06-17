Эти лица могут не пристегиваться ремнем безопасности

В последнее время на фоне ужесточения контроля за соблюдением правил дорожного движения вновь актуализировался вопрос использования ремней безопасности. В целом при управлении автомобилем или поездке в качестве пассажира пристегиваться ремнем безопасности обязательно, и это считается одним из ключевых факторов предотвращения тяжелых последствий дорожно-транспортных происшествий. Вместе с тем законодательство предусматривает ряд исключений, когда использование ремня безопасности не является обязательным.

Вопрос о том, кто относится к этим категориям и при каких условиях действуют такие исключения, нередко вызывает интерес у водителей и пассажиров.

Как сообщает Day.Az, адвокат Вамиг Шукюров в комментарии для Demokrat.az отметил, что водитель транспортного средства, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности, обязан быть пристегнутым и обеспечивать правильное использование ремней пассажирами.

"Это требование считается одним из основных правил безопасности дорожного движения и направлено на снижение общих рисков. Вместе с тем законодательством предусмотрены определенные исключения. Так, ремни безопасности могут не использовать дети до 12 лет, водители при движении задним ходом (маневрировании), беременные женщины, а также лицо, обучающееся вождению, и инструктор во время обучения управлению транспортным средством. Кроме того, водители и пассажиры оперативных транспортных средств в пределах населенных пунктов при служебной необходимости также имеют право не пользоваться ремнями безопасности. Однако эти исключения применяются только в случаях и на условиях, предусмотренных законом", - сказал он.

По его словам, для мотоциклистов действует отдельное требование.

"Водитель мотоцикла обязан правильно застегивать защитный шлем, а также обеспечивать использование и надлежащую фиксацию мотошлемов пассажирами. В целом эти правила направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и минимизацию тяжелых последствий в случае аварий", - подчеркнул адвокат.