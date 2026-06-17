Миру спрогнозировали масштабный переизбыток нефти
Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали масштабный переизбыток нефти на глобальном энергорынке в следующем году. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Эксперты ожидают, что в 2027 году объем предложения сырья на мировом рынке увеличится на восемь миллионов баррелей в сутки. Спрос в этот период, в свою очередь, вырастет всего на два миллиона. Таким образом, на глобальном рынке возникнет значительный переизбыток сырья, предупредили в отраслевом агентстве.
Резкому наращиванию мирового предложения, отмечают в международной организации, во многом поспособствует открытие Ормузского пролива. Разблокировка важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, поясняют специалисты, приведет к росту добычи и экспорта сырья из стран Персидского залива. В результате дисбаланс спроса и предложения начнет сокращаться за счет притока дополнительных партий ближневосточной нефти.
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