В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о послевыборных приключениях Робика Кочаряна.

Day.Az представляет публикацию:

Генпрокуратура Армении всерьез взялась за Роберта Кочаряна, обратившись в ЦИК за согласием на его уголовное преследование. Будем откровенны: камера по Кочаряну не просто плачет - она по нему воет.

Армянский народ еще в 2018 году выбросил его на обочину политики. Однако бывший президент, ставший символом системной коррупции и кумовства, упорно пытается взять реванш.

На публике он по-прежнему сохраняет каменное лицо и привычную маску "спасителя нации". Под этим прикрытием годами действовала циничная схема: Кочарян умело спекулировал темой Карабаха, прикрывая патриотическими лозунгами банальный грабеж. Пока солдаты гибли на передовой, в тылу разрасталась его бизнес-империя, исправно выкачивавшая бюджетные миллионы в карманы ближнего круга.

Сегодняшняя активность Кочаряна - это не политика. Перед нами озлобленный отставник с диктаторскими замашками, для которого штурм власти - единственный способ защитить награбленное и не сесть в тюрьму. Но нары - его закономерный финал. Армянскому обществу осталось лишь дождаться дня, когда экс-президенту оформят путевку в "санаторий" строгого режима. И обязательно - без права на УДО.