Сколько пассажиров перевез AZAL по маршруту Баку–Нахчыван–Баку?

В период с 1 по 16 июня 2026 года Azerbaijan Airlines (AZAL) выполнили в общей сложности 224 рейса по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, обеспечив безопасную перевозку более 47 тысяч пассажиров. В указанный период количество ежедневных рейсов по данному направлению достигало 25, что стало одним из самых высоких показателей за последнее время.

Регулярные рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку являются одним из наиболее востребованных внутренних направлений страны. Несмотря на выполнение большого количества рейсов в течение дня, билеты по данному маршруту быстро раскупаются вследствие стабильно высокого пассажиропотока, и во многих случаях на ближайшие даты вылета свободных мест не остается. В связи с высоким спросом пассажиры, не купившие авиабилеты заранее, нередко сталкиваются с трудностями при попытке приобрести билет на ближайший рейс непосредственно в аэропорту. В этой связи AZAL рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки, своевременно приобретать билеты и регулярно следить за актуальной информацией о рейсах.

Вместе с тем в отчетный период метеорологические условия в регионе оказывали непосредственное влияние на выполнение полетов. Географическое расположение Нахчыванской Автономной Республики и ее горный рельеф обуславливают особенности погодных условий, способные влиять на авиационные операции. В отдельные дни нестабильная погода в районе аэропорта Нахчывана, в частности грозовая активность и связанные с ней метеорологические риски, препятствовали безопасному выполнению полетов. По этой причине некоторые воздушные суда, выполнявшие рейсы по данному направлению, были вынуждены вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В случаях отмены или задержки рейсов пассажирам в соответствии с международными авиационными правилами и внутренними процедурами авиакомпании были предложены дополнительные варианты перелета, а также оказана необходимая поддержка по вопросам переоформления билетов и предоставления других услуг.

Сильный ветер и резкая смена его направления создают дополнительные риски на этапах взлета и посадки воздушного судна. Грозовая активность и другие интенсивные атмосферные явления могут приводить к изменению маршрутов полетов, увеличению времени в пути и введению эксплуатационных ограничений. Кроме того, к числу основных факторов риска, влияющих на безопасность выполнения полетов, относятся ограниченная видимость и высокая турбулентность.

Поскольку безопасность является главным приоритетом в авиации, задержка или отмена рейсов при неблагоприятных погодных условиях считается необходимой мерой, принимаемой в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности. Все решения в AZAL принимаются с безусловным приоритетом безопасности пассажиров и членов экипажа.