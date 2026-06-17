https://news.day.az/world/1842099.html Мерц рассказал о договоренностях на форуме G7 - ВИДЕО Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал журналистам о достигнутых на форуме G7 договорённостях. Как передает Day.Az, все партнёры по G7 увеличат свой военный и финансовый вклад в поддержку Украины. "И послание России ясно: будет усилено давление на Москву, в том числе с помощью санкций.
Мерц рассказал о договоренностях на форуме G7 - ВИДЕО
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал журналистам о достигнутых на форуме G7 договорённостях.
Как передает Day.Az, все партнёры по G7 увеличат свой военный и финансовый вклад в поддержку Украины.
"И послание России ясно: будет усилено давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задаёт новый тон в трансатлантическом единстве и решимости", - сказал Мерц.
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