Мерц рассказал о договоренностях на форуме G7

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал журналистам о достигнутых на форуме G7 договорённостях.

Как передает Day.Az, все партнёры по G7 увеличат свой военный и финансовый вклад в поддержку Украины.

"И послание России ясно: будет усилено давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задаёт новый тон в трансатлантическом единстве и решимости", - сказал Мерц.