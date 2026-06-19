США и Иран еще не согласовали планы начала переговоров

Вашингтон и Тегеран пока окончательно не согласовали планы подписания двустороннего меморандума о взаимопонимании в Швейцарии и начала переговоров по техническим вопросам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель вице-президента США Джей Ди Вэнса.

"Как заявил вице-президент на пресс-конференции, планы предстоящих переговоров по техническим вопросам еще окончательно не согласованы, и делегация США готова вылететь при первой же возможности. Однако организационная составляющая этих переговоров никогда не была простой и предсказуемой", - привел слова данного сотрудника пресс-пул Вэнса.

В заявлении уточняется, что американский вице-президент не планирует в 18 июня вечером по времени восточного побережья США отправляться в Швейцарию. Его представитель отметил, что Вашингтон рассчитывает начать эти переговоры как можно скорее.