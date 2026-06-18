ЧМ-2026: дубль Кейна помог Англии обыграть Хорватию

Сборная Англии успешно стартовала на чемпионате мира 2026 года, обыграв Хорватию в одном из самых зрелищных матчей первого тура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча группы L завершилась победой команды Томаса Тухеля со счетом 4:2.

Героем матча стал капитан англичан Гарри Кейн. Форвард дважды поразил ворота соперника и заложил фундамент успеха своей команды.

Счет на 12-й минуте открыл сам Кейн, реализовав пенальти. Однако хорваты быстро доказали, что не собираются сдаваться. На 36-й минуте Мартин Батурина восстановил равновесие, а после второго гола Кейна в концовке первого тайма Петар Муса вновь сравнял счет.

Ключевым моментом встречи стал старт второго тайма. Уже на 47-й минуте Джуд Беллингем вывел Англию вперед, а окончательную точку на 85-й минуте поставил Маркус Рашфорд.

Победа позволила англичанам набрать первые три очка и сделать серьезную заявку на выход в плей-офф.