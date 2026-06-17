Азербайджан продолжит работу в Исполнительном совете IOTA

В столице Венгрии Будапеште состоялась 30-я Генеральная ассамблея Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA).

Как передает Day.Az, об этом сообщила Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, делегация во главе с начальником Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Орханом Назарли приняла участие в административной сессии, прошедшей в рамках Ассамблеи.

На административной сессии Генеральной ассамблеи выступила исполняющая обязанности руководителя, заместитель руководителя Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Шила Тамаш. Проинформировав о президентстве Венгрии на 2025-2026 годы, Шила Тамаш рассказала о проделанной за прошедший период работе и достигнутых результатах. Затем путем голосования были утверждены документы, охватывающие деятельность IOTA в текущей и среднесрочной перспективах.

Участники провели обсуждения по стратегическим приоритетам Организации, вопросам управления, бюджету на 2027 год и Рабочей программе IOTA на 2027 год.

На административной сессии Генассамблеи на пост президента IOTA на 2026-2027 годы была назначена гендиректор Управления государственных доходов Северной Македонии Елена Петрова. В рамках сессии также состоялось голосование по выборам членов Исполнительного совета IOTA. По результатам голосования Азербайджанская Республика была избрана членом Исполнительного совета на 2026-2027 годы. Управление государственных доходов Северной Македонии, осуществляющей президентство в структуре, будет председательствовать в Исполнительном совете.

Наряду с этим, в рамках административной сессии Генеральной ассамблеи прошла панель руководителей. Начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли принял участие в мероприятии. В ходе дискуссий состоялся обмен мнениями о направлениях дальнейшей деятельности IOTA, вызовах, с которыми налоговые администрации столкнутся в предстоящие годы, дальнейшем укреплении практического сотрудничества между налоговыми администрациями стран-членов, содействии обмену опытом и знаниями, а также о будущей роли и приоритетах организации в этих направлениях.