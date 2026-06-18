В некоторых частях Лянкяранского района не будет газа

Сегодня в некоторых населенных пунктах Лянкяранского района будет временно прекращена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лянкяранском региональном управлении газового хозяйства.

Отмечается, что 18 июня 2026 года с 10:00 и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение сел Сыновлу и Осакюча, а также части села Вильван.

После завершения ремонтно-монтажных работ подача газа будет восстановлена поэтапно.