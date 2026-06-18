https://news.day.az/society/1842170.html В некоторых частях Лянкяранского района не будет газа Сегодня в некоторых населенных пунктах Лянкяранского района будет временно прекращена подача газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лянкяранском региональном управлении газового хозяйства.
В некоторых частях Лянкяранского района не будет газа
Сегодня в некоторых населенных пунктах Лянкяранского района будет временно прекращена подача газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лянкяранском региональном управлении газового хозяйства.
Отмечается, что 18 июня 2026 года с 10:00 и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение сел Сыновлу и Осакюча, а также части села Вильван.
После завершения ремонтно-монтажных работ подача газа будет восстановлена поэтапно.
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