https://news.day.az/world/1842212.html Карапетян объявил об объединении оппозиционных сил Армении Лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян объявил о начале процесса консолидации оппозиционных сил в стране и необходимости совместной работы. Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью армянским СМИ. Он предложил создать координационный совет, проводить прямые эфиры и открыто обсуждать с обществом существующие проблемы.
Карапетян объявил об объединении оппозиционных сил Армении
Лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян объявил о начале процесса консолидации оппозиционных сил в стране и необходимости совместной работы.
Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью армянским СМИ.
Он предложил создать координационный совет, проводить прямые эфиры и открыто обсуждать с обществом существующие проблемы.
"Поскольку до выборов мы не смогли договориться со многими оппозиционными силами, сейчас это объединение крайне важно для нашей страны и народа", - сказал он.
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