Карапетян объявил об объединении оппозиционных сил Армении

Лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян объявил о начале процесса консолидации оппозиционных сил в стране и необходимости совместной работы.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью армянским СМИ.

Он предложил создать координационный совет, проводить прямые эфиры и открыто обсуждать с обществом существующие проблемы.

"Поскольку до выборов мы не смогли договориться со многими оппозиционными силами, сейчас это объединение крайне важно для нашей страны и народа", - сказал он.