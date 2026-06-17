https://news.day.az/society/1842181.html Сбой в системе BakıKart В работе системы BakıKart произошел сбой. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении BakıKart.
Сбой в системе BakıKart
В работе системы BakıKart произошел сбой.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении BakıKart.
"Сегодня около 19:35 в некоторых автобусах наблюдались временные сложности с оплатой проезда картами BakıKart, банковскими картами и другими бесконтактными платежными средствами из-за кратковременного технического сбоя в работе установленных валидаторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неисправность была оперативно устранена, и с 20:00 работа системы полностью восстановлена.
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