https://news.day.az/sport/1842048.html

В Турции болельщикам показали видеоигру вместо матча - ВИДЕО

В Турции болельщики несколько минут наблюдали за видеоигрой вместо реального матча. Как передает Day.Az, около 6 минут на экране показывали матч между Турцией и Австралией из футбольного симулятора PES. Местные власти объяснили инцидент техническими неполадками.