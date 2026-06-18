В Турции болельщикам показали видеоигру вместо матча

В Турции болельщики несколько минут наблюдали за видеоигрой вместо реального матча.

Как передает Day.Az, около 6 минут на экране показывали матч между Турцией и Австралией из футбольного симулятора PES.

Местные власти объяснили инцидент техническими неполадками.