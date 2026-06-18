https://news.day.az/sport/1842048.html В Турции болельщикам показали видеоигру вместо матча - ВИДЕО В Турции болельщики несколько минут наблюдали за видеоигрой вместо реального матча. Как передает Day.Az, около 6 минут на экране показывали матч между Турцией и Австралией из футбольного симулятора PES. Местные власти объяснили инцидент техническими неполадками.
В Турции болельщикам показали видеоигру вместо матча - ВИДЕО
В Турции болельщики несколько минут наблюдали за видеоигрой вместо реального матча.
Как передает Day.Az, около 6 минут на экране показывали матч между Турцией и Австралией из футбольного симулятора PES.
Местные власти объяснили инцидент техническими неполадками.
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