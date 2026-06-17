Загоревшийся пауэрбанк нанес тяжелые девушке

Жительница Павлодара получила тяжелые ожоги после возгорания и взрыва пауэрбанка. Об инциденте, как пишет Telegram-канал "Новости Казахстана", рассказала сама пострадавшая Диляра, передает Day.Az.

По ее словам, происшествие произошло в воскресенье (14 июня), когда она собиралась покинуть фитнес-клуб. Внезапно из ее сумки начал идти густой дым. Девушка попыталась снять сумку, после чего произошел взрыв.

Огонь быстро перекинулся на одежду. В результате Диляра получила ожоги головы и рук. Сотрудники фитнес-клуба попытались оказать помощь, а окончательно потушить пламя удалось уже на улице.

По данным врачей, пострадавшая получила тяжелые ожоги.

"При этом в управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что девушка отказалась от госпитализации", - пишут "Новости Казахстана".

Что стало причиной возгорания пауэрбанка, в сообщении Telegram-канала не уточняется. Также не уточняется модель и характеристики устройства.