В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом Qoç Ət

17 июня участники заседания Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, прошедшего в городе Агдере под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Штаба Самира Нуриева, посетили животноводческий комплекс ООО Крестьянско-фермерское хозяйство "Qoç Ət", функционирующий на территории села Ханабад Ходжалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники заседания были проинформированы о созданных в комплексе условиях и осмотрели готовую продукцию.