https://news.day.az/politics/1842143.html В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом Qoç Ət - ФОТО 17 июня участники заседания Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, прошедшего в городе Агдере под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Штаба Самира Нуриева, посетили животноводческий комплекс ООО...
В Ходжалы состоялось ознакомление с животноводческим комплексом Qoç Ət - ФОТО
17 июня участники заседания Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, прошедшего в городе Агдере под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Штаба Самира Нуриева, посетили животноводческий комплекс ООО Крестьянско-фермерское хозяйство "Qoç Ət", функционирующий на территории села Ханабад Ходжалинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники заседания были проинформированы о созданных в комплексе условиях и осмотрели готовую продукцию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре