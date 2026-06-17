https://news.day.az/politics/1842144.html Участники заседания Координационного штаба ознакомились с интенсивными фруктовыми садами, заложенными в Ходжалы - ФОТО 17 июня участники прошедшего в городе Агдере заседания Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики ознакомились с интенсивными фруктовыми садами, заложенными ООО Agro-Lid на территории Ходжалинского района.
Участники заседания Координационного штаба ознакомились с интенсивными фруктовыми садами, заложенными в Ходжалы - ФОТО
17 июня участники прошедшего в городе Агдере заседания Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики ознакомились с интенсивными фруктовыми садами, заложенными ООО Agro-Lid на территории Ходжалинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники заседания были проинформированы о деятельности ООО на территории Ходжалинского района.
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