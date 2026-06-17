Три абитуриента набрали максимальные 400 баллов на экзамене

Как сообщалось ранее, объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей, состоявшегося 24 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, из 56 847 абитуриентов, подтвердивших участие в экзамене (28 507 по II группе и 28 340 по III группе), 2 429 человек не явились на испытание. Из них 1 663 абитуриента относятся ко II группе, а 766 - к III группе.

Еще 12 участников были удалены с экзамена за нарушение правил, а их результаты аннулированы.

Максимальный результат - 400 баллов - на экзамене показали три абитуриента.

Лучший результат по II группе специальностей продемонстрировала выпускница средней школы №169 Сабунчинского района Баку Банучичек Рустамлы, набравшая на втором этапе экзамена 397 баллов. На первом этапе она получила 291,9 балла. По сумме двух этапов ее результат составил 688,9 балла - это наивысший показатель по II группе.

По III группе специальностей максимальные 400 баллов набрали три абитуриента: выпускница гимназии иностранных языков имени Саттара Бахлулзаде Сураханского района Баку Зейнаб Гулиева, выпускница школы-лицея №62 Низаминского района Баку Аиша Гасымова и выпускница средней школы села Галаджыг Исмаиллинского района Фидан Гардашова. На первом этапе они набрали соответственно 287,7, 285,9 и 285,2 балла.

Лучший итоговый результат по III группе показала выпускница средней школы №1 села Дюз Гырыглы Товузского района Аян Мусаева. Она набрала 291,7 балла на первом этапе и 397 баллов на втором, получив в общей сложности 688,7 балла.