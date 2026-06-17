В Европе нашли страну с самой высокой инфляцией

Годовая инфляция в странах еврозоны по итогам мая 2026 года достигла 3,2%.

Как передает Day.Az, информация об этом следует из данных Евростата.

Месяцем ранее этот показатель составлял 3%, тогда как в мае прошлого года он находился на уровне 1,9%.

В целом по Европейскому союзу годовая инфляция в мае выросла до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле. Для сравнения: в мае 2025 года она составляла 2,2%.

Наименьшие темпы роста потребительских цен зафиксированы в Швеции (1,1%), а также в Дании и Чехии (по 1,8%). Самая высокая инфляция отмечена в Румынии (9,7%), Болгарии (6,3%) и Литве (5,1%).

По сравнению с апрелем уровень инфляции снизился в 11 странах ЕС, тогда как в 16 государствах он, напротив, увеличился.