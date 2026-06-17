Объявлены результаты вступительных экзаменов по II и III группам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей, состоявшегося 24 мая 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГЭЦ.

Абитуриенты могут ознакомиться со своими результатами, карточкой ответов, графическим изображением бланка ответов, а также критериями оценки каждого задания открытого типа (предполагаемые правильные ответы, решение и шкала оценивания) по линку.

Информацию о результатах экзамена также можно получить через мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar, отправив код, указанный в экзаменационном пропуске, на номер 7727.

Для участия в экзамене зарегистрировались 56 847 абитуриентов (28 507 по II группе и 28 340 по III группе). Из них 2 429 человек (1 663 по II группе и 766 по III группе) на экзамен не явились. Еще 12 участников были удалены из аудитории за нарушение правил, а их результаты аннулированы.

Наивысший результат по II группе специальностей показала выпускница средней школы №169 Сабунчинского района Баку Банучичек Рустамлы, набравшая 397 баллов на втором этапе экзамена. На первом этапе она получила 291,9 балла. По сумме двух этапов ее результат составил 688,9 балла - это лучший показатель по II группе.

По III группе специальностей максимальный результат на втором этапе - 400 баллов - показали сразу три абитуриента: выпускница гимназии иностранных языков имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку Зейнаб Гулиева, выпускница школы-лицея №62 Низаминского района Баку Аиша Гасымова и выпускница средней школы села Галаджыг Исмаиллинского района Фидан Гардашова. На первом этапе они набрали соответственно 287,7, 285,9 и 285,2 балла.

Лучший итоговый результат по III группе по сумме двух этапов показала выпускница средней школы №1 села Дюз Гырыглы Товузского района Аян Мусаева. Она набрала 291,7 балла на первом этапе и 397 баллов на втором, получив в общей сложности 688,7 балла.

Напомним, что максимальный результат на первом этапе экзамена составляет 300 баллов, на втором - 400 баллов. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.