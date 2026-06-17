Определились потенциальные соперники “Нефтчи” и “Зиря” в Лиге конференций

Определились возможные соперники футбольных клубов "Зиря" и "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА сезона-2026/27.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, если "Зиря" преодолеет грузинское "Торпедо" в первом квалификационном раунде, то во втором встретится с победителем пары "Хегельманн" (Литва) - "Пайде" (Эстония).

"Нефтчи", в свою очередь, на этой стадии сыграет с победителем противостояния "Динамо" Минск (Беларусь) - "Силекс" (Северная Македония).

Первый матч "Зиря" проведет на выезде, а "Нефтчи" начнет двухматчевое противостояние в Баку.

Отметим, что матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27 состоятся 23 и 30 июля.