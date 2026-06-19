Хорошая новость для пенсионеров

Выплата пенсий за июнь по всей республике завершена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, сегодня средства были перечислены на счета граждан, и процесс выплаты пенсий полностью завершен.

Таким образом, все пенсионеры страны получили пенсионные выплаты за июнь в полном объеме.