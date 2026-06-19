https://news.day.az/society/1842528.html Хорошая новость для пенсионеров Выплата пенсий за июнь по всей республике завершена. Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, сегодня средства были перечислены на счета граждан, и процесс выплаты пенсий полностью завершен. Таким образом, все пенсионеры страны получили пенсионные выплаты за июнь в полном объеме.
Хорошая новость для пенсионеров
Выплата пенсий за июнь по всей республике завершена.
Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, сегодня средства были перечислены на счета граждан, и процесс выплаты пенсий полностью завершен.
Таким образом, все пенсионеры страны получили пенсионные выплаты за июнь в полном объеме.
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