Гороскоп на 19 июня

Cегодня звезды гороскопа во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит? Точно также и окружающие в этот день в любом вопросе будут искать свой интерес. Сподвигнуть их на какое-либо действие просто так, из чистого альтруизма, вряд ли получится. Поэтому если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня меньше всего на свете Овна будет волновать чужое мнение - по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют его уверенностью в том, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что сегодня не стоит попадаться Овну под горячую руку - если он занят каким-то делом, то в запале способен высказать все, что считает нужным. А вот спросить его мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Овен будет польщен.

Телец

Cегодня - отличный день для того, чтобы Телец подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Тельца окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Сегодня не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Телец поймет, как ее можно добиться.

Близнецы

Cегодня Близнецы способны для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Близнецов будет работать точно, как швейцарские часы, а руки - аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Близнецов идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью они сегодня отличаться не будут!

Рак

Сегодня в Раке проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Рак сегодня будет настроен столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Лев

Сегодня граница между уверенностью и самоуверенностью Льва будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Лев может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Льва могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без - на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Льву сегодня умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Дева

Cегодня Дева может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если она захочет, то вряд ли сумеет проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют ей не напрягаться. Если ситуация потребует от Девы активных действий, ей стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Деве же сегодня полезно позволить немного собой покомандовать.

Весы

Cегодня звезды гороскопа советуют Весам выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество - это умение мыслить не так как все, и оно сегодня пригодится Весам даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку - сегодня Весы будут способны на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Их изобретательность и креатив не будут знать предела!

Скорпион

Сегодня мысли Скорпиона будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Из-за этого бедный Скорпион способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома - на работу. Его усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Скорпиона окажется на редкость успешной и продуктивной.

Стрелец

Сегодня у Стрельца огромный потенциал! День наделяет его активностью, творческой жилкой, коммуникабельностью и смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Стрельцу в два счета разделаться с любой задачей - даже нестандартной. Сегодня Стрелец способен придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже он сам) долгое время не могли подступиться!

Козерог

Cегодня Козерог разгонится так, что остановиться станет для него целой проблемой! Его мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившемуся Козерогу сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Козерог будет пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Водолей

Сегодня обстоятельства будут поторапливать Водолея, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Водолей сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово "надо" - сегодня Водолей склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Водолей будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут готовы подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Рыб будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь - всего лишь вопрос времени. Единственное "но": уделяя внимание будущему, Рыбам сегодня не следует забывать и о настоящем, точнее - о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.