Президент Ильхам Алиев: Азербайджан считает служение технологического прогресса человеческому фактору одним из основных принципов государственной политики
Наша страна считает служение технологического прогресса человеческому фактору одним из основных принципов государственной политики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Международного Бакинского саммита омбудсменов на тему "Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и обязанности".
Глава государства отметил, что в Азербайджане предпринимаются важные шаги, направленные на ответственное и сбалансированное применение инновационных технологий и искусственного интеллекта.
"Принятые нами в упомянутой сфере правовые акты, концепции и планы действий поощряют применение этих технологий в рамках безопасных, прозрачных и основанных на правах человека принципов, служат поддержке инклюзивного развития и ускорению цифровой трансформации", - подчеркнул Президент Азербайджана.
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