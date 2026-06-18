От нефти и газа к электроэнергии: Азербайджан формирует инфраструктуру будущего

Автор: Азер Ахмедбейли

На открытии Бакинской энергетической недели министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, говоря о проекте энергокоридора Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария, использовал интересное выражение - "электрическая версия TANAP", невольно напомнив о тенденции, которая в последнее время становится все более заметной.

Наряду с традиционными нефтегазовыми коридорами в Евразии возрастает значение проектов, позволяющих связывать между собой различные источники энергии и расширять возможности для передачи электроэнергии на большие расстояния.

Газопровод и линия электропередачи кажутся похожими объектами. И там, и там энергия движется от производителя к потребителю. Но существует принципиальное различие.

Газопровод строится для конкретного газа, нефтепровод - для конкретной нефти. Их предназначение напрямую связано с месторождением, ради которого они создавались. Система получается достаточно жесткой: есть ресурс, есть покупатель и есть маршрут между ними.

Электрическая сеть устроена иначе. Она не привязана к одному источнику. Сегодня по ней может поступать энергия с каспийских ветряных станций или с солнечных парков, завтра - с атомных станций Турции, в перспективе - из Центральной Азии. Сама сеть при этом остается востребованной независимо от того, где именно производится электричество.

На деле речь идет о двух разных моделях связанности, дополняющих друг друга.

Одна из них строилась вокруг ресурсов и маршрутов их доставки. На протяжении большей части XX века центральное место в энергетической географии занимали трубопроводы, обеспечивавшие поставки нефти и газа на внешние рынки.

Азербайджан стал одним из наиболее успешных примеров такой модели. Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзерум, TAP и TANAP - все эти проекты появились благодаря крупным запасам нефти и газа и были напрямую связаны с ними.

Однако если посмотреть на события последних лет, можно заметить целую группу проектов, связанных уже не столько с поставками конкретного ресурса, сколько с объединением энергетических систем разных стран и расширением возможностей для обмена электроэнергией между ними. Подводный кабель через Черное море, энергокоридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария, интеграция энергосетей Южного Кавказа и Турции, европейские интерконнекторы - все это элементы более широкого процесса энергетической интеграции между странами и регионами.

Здесь и возникает главное различие. Трубопровод - это заранее определенный маршрут с заранее определенной функцией. Сеть - более гибкая конструкция. Если появляется новый источник энергии, его можно подключить к уже существующей инфраструктуре. Если меняется структура спроса, система способна перераспределять потоки внутри себя.

Именно здесь может находиться причина растущего интереса к подобным проектам. Мир постепенно движется к модели, в которой энергетическая безопасность все чаще определяется количеством и качеством связей между различными энергетическими системами. Чем больше таких связей, тем устойчивее становится вся конструкция.

Азербайджан уже сыграл и продолжает играть заметную роль в развитии нефтегазовых коридоров Евразии: БТД существует потому, что есть азербайджанская нефть, TAP и TANAP существуют потому, что есть газ Шах-Дениза.

Но сегодня мы наблюдаем, как страна одновременно становится участником формирования энергетических коридоров нового типа, чья ценность определяется не одним конкретным ресурсом, а способностью включать в себя новые источники энергии.

Возможно поэтому выражение "электрический TANAP" привлекло к себе такое внимание. За ним скрывается не только новый проект, но и более широкий процесс, который происходит в энергетической географии всего региона.