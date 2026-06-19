https://news.day.az/world/1842498.html Неизвестный открыл огонь на Таймс-сквер - ВИДЕО Неизвестный открыл огонь в центре Нью-Йорка. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Fox5. Стрельба произошла в районе площади Таймс-сквер и вызвала панику среди множества находившихся там людей. Прохожие, услышав звуки выстрелов, начали разбегаться в поисках укрытий.
Неизвестный открыл огонь на Таймс-сквер - ВИДЕО
Неизвестный открыл огонь в центре Нью-Йорка.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Fox5.
Стрельба произошла в районе площади Таймс-сквер и вызвала панику среди множества находившихся там людей.
Прохожие, услышав звуки выстрелов, начали разбегаться в поисках укрытий.
Информации о пострадавших в результате инцидента - нет, также не было информации о задержании подозреваемого.
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