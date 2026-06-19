Неизвестный открыл огонь на Таймс-сквер

Неизвестный открыл огонь в центре Нью-Йорка.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Fox5.

Стрельба произошла в районе площади Таймс-сквер и вызвала панику среди множества находившихся там людей.

Прохожие, услышав звуки выстрелов, начали разбегаться в поисках укрытий.

Информации о пострадавших в результате инцидента - нет, также не было информации о задержании подозреваемого.