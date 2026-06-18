Названо количество браков и разводов в Азербайджане

В Азербайджане наблюдается снижение числа браков.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.

В январе-апреле 2026 года в стране были официально зарегистрированы 11 422 брака и 6 443 развода.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число браков на каждую 1000 человек населения снизилось с 4,4 до 3,4.

Небольшое снижение зафиксировано и по числу разводов. Так, показатель разводов на 1000 человек населения уменьшился с 2,0 до 1,9.

Таким образом, в стране наблюдается тенденция к снижению как числа браков, так и разводов.