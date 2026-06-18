На этих территориях временно не будет газа

В некоторых частях двух районов Азербайджана временно приостановят подачу газа.

Как передает Day.Az, ограничения будут связаны с ремонтно-монтажными работами и подготовкой к осенне-зимнему сезону.

По информации Загатальского регионального управления эксплуатации газа, 19 июня с 09:00 до завершения работ временный перерыв в газоснабжении будет наблюдаться на улицах Н. Нариманова, У. Гаджибейова, Г. Керимовой, М. Азизбекова, Тагиева и 28 Мая в Загатальском районе.

Кроме того, по данным Сальянского регионального управления эксплуатации газа, 19 июня с 11:00 до окончания работ подача газа будет временно приостановлена в селах Бешдали, Дженген, Арабгардашбейли, Пирабба, 2-й Гаралы и Юхары Гараиманлы Нефтчалинского района.

Газоснабжение будет восстановлено после завершения проводимых работ.