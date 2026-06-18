Хаменеи сделал заявление по меморандуму с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ISNA.

"У меня было другое мнение, но исходя из обязательств, которые уважаемый президент, как глава Высшего совета национальной безопасности, взял на себя от своего имени и от имени других членов по защите прав народа Ирана и фронта сопротивления, и подтвердил принятие этой ответственности, я дал разрешение", - говорится в его заявлении.

Хаменеи добавил, что президент США Дональд Трамп "отчаявшись, прибегал к различным формам давления" ради достижения сделки.

Он также похвалил иранских официальных лиц за их "большие усилия и искреннюю озабоченность", которые привели к достижению соглашения.