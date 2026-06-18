Азербайджанские артисты покорили публику Международного оперного и балетного фестиваля в Стамбуле

В Стамбуле с огромным успехом завершился XVII Международный оперный и балетный фестиваль. Его программа охватила широкий спектр музыкально-сценических жанров: оперу, балет, современный танец и концертные программы. Всего в рамках фестиваля состоялось 13 музыкальных вечеров и 22 спектакля, которые привлекли огромное внимание любителей театрального искусства. Об этом Trend сказал заслуженный артист Азербайджана, лауреат Президентской премии и международных конкурсов Эйюб Гулиев - главный дирижёр и музыкальный руководитель Государственного театра оперы и балета Азербайджана, а также главный приглашенный дирижёр Кунминского филармонического оркестра (Китай), передает Day.Az.

Нужно отметить, что Стамбульский международный фестиваль оперы и балета является одним из основных музыкальных проектов страны. Он ежегодно проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, а также Главной дирекции государственных театров оперы и балета. В этом году фестиваль запомнился несколькими знаковыми событиями. В их числе - опера "Лючия ди Ламмермур" Г. Доницетти в постановке Жан-Луи Гринда, балет "Лебединое озеро" П. Чайковского в хореографии Рикардо Амаранте, "Похищение из сераля" В. А. Моцарта и оперный спектакль "Травиата" Дж. Верди.

Два показа "Травиаты" с огромным успехом прошли на сцене Культурного центра Ататюрка под управлением главного дирижёра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Главные партии в опере исполнили заслуженные артисты Азербайджана, солисты отечественного театра оперы и балета Рамиль Гасымов (тенор) и Инара Бабаева (сопрано). Вместе с ними на сцену вышли ведущие солисты, хор и симфонический оркестр Стамбульского государственного театра оперы и балета. Одним из партнеров азербайджанских вокалистов в этот вечер стал генеральный директор Стамбульского оперного театра, известный певец Джанер Акгюн.

По завершении спектаклей турецкие зрители и ценители высокого искусства приветствовали артистов стоя, продолжительными овациями.