https://news.day.az/world/1842250.html Лидеры G7 поддержали Трампа В совместном заявлении по итогам саммита "Большой семерки" (G7) лидеры государств объединения намеренно поддержали президента США Дональда Трампа, поздравив с успехом в вопросе Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источник. "На Родине он получает много критики.
Лидеры G7 поддержали Трампа
В совместном заявлении по итогам саммита "Большой семерки" (G7) лидеры государств объединения намеренно поддержали президента США Дональда Трампа, поздравив с успехом в вопросе Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
"На Родине он получает много критики. Это наш способ выразить ему поддержку", - подчеркнул неназванный дипломат.
По его словам, троекратное поздравление в совместном заявлении было намеренным жестом, направленным на американского лидера.
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