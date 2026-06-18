Лидеры G7 поддержали Трампа

В совместном заявлении по итогам саммита "Большой семерки" (G7) лидеры государств объединения намеренно поддержали президента США Дональда Трампа, поздравив с успехом в вопросе Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

"На Родине он получает много критики. Это наш способ выразить ему поддержку", - подчеркнул неназванный дипломат.

По его словам, троекратное поздравление в совместном заявлении было намеренным жестом, направленным на американского лидера.