Кадры подписания Трампом соглашения с Ираном

Как мы сообщали ранее, президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в онлайн формате меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az, распространились кадры подписания Трампом меморандума. 

Представляем вашему вниманию данное видео: