https://news.day.az/world/1842219.html Кадры подписания Трампом соглашения с Ираном - ВИДЕО Как мы сообщали ранее, президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в онлайн формате меморандум о взаимопонимании. Как передает Day.Az, распространились кадры подписания Трампом меморандума. Представляем вашему вниманию данное видео:
Кадры подписания Трампом соглашения с Ираном - ВИДЕО
Как мы сообщали ранее, президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в онлайн формате меморандум о взаимопонимании.
Как передает Day.Az, распространились кадры подписания Трампом меморандума.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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