Президент Ильхам Алиев: Благодаря прочным связям на мировой арене Азербайджан сегодня стал важным игроком

Благодаря прочным связям на региональном уровне и на мировой арене Азербайджан уже стал важным игроком во многих отношениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Глава государства отметил, что благодаря независимой внешней политике Азербайджан завоевал мощную поддержку международного сообщества, и число его друзей растет из года в год.