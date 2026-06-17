Мерту Рамазану Демиру приписали новый роман

Появились новые слухи о личной жизни молодого турецкого актера Мерта Рамазана Демира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, телеведущая Эдже Эркен в программе Gel Konuşalım раскрыла имя предполагаемой возлюбленной актера.

По ее словам, Мерт Рамазан Демир состоит в отношениях с Хилал Йелекчи - одной из участниц набирающей популярность музыкальной группы Manifest.

Пока ни одна из сторон не сделала официальных заявлений, однако эта информация за короткое время стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях и вызвала широкий резонанс среди поклонников актера.