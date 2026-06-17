https://news.day.az/showbiz/1842187.html Мерту Рамазану Демиру приписали новый роман - ФОТО Появились новые слухи о личной жизни молодого турецкого актера Мерта Рамазана Демира. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, телеведущая Эдже Эркен в программе Gel Konuşalım раскрыла имя предполагаемой возлюбленной актера.
Мерту Рамазану Демиру приписали новый роман - ФОТО
Появились новые слухи о личной жизни молодого турецкого актера Мерта Рамазана Демира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, телеведущая Эдже Эркен в программе Gel Konuşalım раскрыла имя предполагаемой возлюбленной актера.
По ее словам, Мерт Рамазан Демир состоит в отношениях с Хилал Йелекчи - одной из участниц набирающей популярность музыкальной группы Manifest.
Пока ни одна из сторон не сделала официальных заявлений, однако эта информация за короткое время стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях и вызвала широкий резонанс среди поклонников актера.
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