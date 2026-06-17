Обсуждено сотрудничество между MEDİA и Объединением новостных агентств ОИС

17 июня в Агентстве по развитию медиа (MEDİA) состоялась встреча с гендиректором Объединения новостных агентств Организации исламского сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в MEDİA.

Было отмечено, что на встрече исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов подчеркнул важность укрепления сотрудничества между медиа-структурами на фоне стремительно меняющихся вызовов в глобальном информационном пространстве. Он заявил, что особое значение имеют организация обмена опытом в борьбе с распространением ложной и недостоверной информации, поощрение медийной и цифровой грамотности, а также расширение скоординированной деятельности по противодействию дезинформации, неверному информированию и языку вражды.

Гендиректор Объединения новостных агентств Организации исламского сотрудничества Мухаммед Аль-Ями обратил внимание на важность ответственного и прозрачного использования инновационных технологий, в особенности инструментов ИИ, в сфере медиа в эпоху цифровой трансформации. Он отметил, что внедрение новых технологий при подготовке, проверке и управлении контентом должно осуществляться в соответствии с принципами профессиональной журналистики и этическими стандартами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам повышения медиаграмотности, продвижения информационной безопасности, внедрения инновационных решений в сфере медиа и перспектив дальнейшего сотрудничества.