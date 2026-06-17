В Баку обсудили роль госуслуг в защите прав человека

17 июня министерство иностранных дел организовало семинар на тему "Продвижение прав человека и Целей устойчивого развития посредством предоставления прозрачных, ответственных и эффективных государственных услуг" с участием представителей государственных структур, сотрудников дипломатического корпуса и представителей гражданского общества.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Семинар был посвящен 18 Июня - Дню прав человека, учрежденному Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 июня 2007 года, и проведен в рамках "Месячника прав человека" 18 мая - 18 июня, объявленного в нашей стране по инициативе уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

В ходе семинара были заслушаны доклады и проведены обсуждения по таким темам, как положительное влияние доступности государственных услуг на защиту прав человека и достижение Целей устойчивого развития, продвижение и применение модели ASAN xidmət на глобальном уровне, значение резолюции "Продвижение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг".

На семинаре выступили заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Джейхун Салманов, депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров и заместитель руководителя Аппарата Судебно-правового совета Нурлан Гамидли. Они рассказали об эффективной организации государственных услуг в Азербайджане, включая применение модели ASAN xidmət на национальном и международном уровнях, успешной интеграции цифровых инноваций и новых технологий в ориентированные на граждан услуги, соответствующем законодательстве и судебной практике.

Послы Пакистана, Турции, Узбекистана и Колумбии в нашей стране поделились национальным опытом в области организации эффективных государственных услуг и проинформировали о сотрудничестве по внедрению модели ASAN xidmət. В рамках мероприятия временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Насар Хаят также рассказал о важном вкладе прозрачных и эффективных государственных услуг в достижение Целей устойчивого развития.

Руководитель Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Айдын Сафиханлы выступил на семинаре с заключительной речью.