Роналду установил новый рекорд чемпионатов мира
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вписал свое имя в историю чемпионатов мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, нападающий установил новый рекорд после появления в стартовом составе национальной команды на матч группового этапа ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.
По данным Opta, Роналду стал самым возрастным полевым футболистом, когда-либо выходившим в основном составе на матч чемпионата мира.
Португальский форвард начал встречу с первых минут по решению главного тренера Роберто Мартинеса и тем самым превзошел прежнее достижение.
Матч Португалия - ДР Конго проходит в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Напомним, что для Роналду нынешний мундиаль стал уже седьмым в карьере, что также является уникальным достижением в истории мирового футбола.
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